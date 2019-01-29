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dünyaca ünlü yıldızı getiriyor! Fenerbahçe haberleri

döneminin kapanmasına birkaç gün kala transfer haberleri en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Dün akşam Yeni Malatyaspor karşısında uzun bir aradan sonra kazanan kanarya da yeni transferler Sadık ve Moses'in performansları göz doldurdu. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından gündem yine transferler oldu. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli ekip dünya ünlü yıldızın peşinde. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 09:36
Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı getiriyor! Fenerbahçe transfer haberleri son dakika

Ara döneminin hareketli takımlarından olan 'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Moses'i renklerine bağlamayı başaran sarı lacivertli takım, Serdar Aziz transferi için ise beklemeyi sürdürüyor. Aziz bonservisini halletmesi durumunda sarı lacivertli takıma imza atabilecek. Öte yandan orta sahayı güçlendirmek isteyen kanarya, Chelsea FC'nin yıldız isminin peşine düştü. Moses transferi ile iyi ilişkiler kurulan kulüp ile anlaşma için mekik dokunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler…

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı getiriyor! Fenerbahçe transfer haberleri son dakika
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