Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı getiriyor! Fenerbahçe transfer haberleri son dakika

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Moses'i renklerine bağlamayı başaran sarı lacivertli takım, Serdar Aziz transferi için ise beklemeyi sürdürüyor. Aziz bonservisini halletmesi durumunda sarı lacivertli takıma imza atabilecek. Öte yandan orta sahayı güçlendirmek isteyen kanarya, Chelsea FC'nin yıldız isminin peşine düştü. Moses transferi ile iyi ilişkiler kurulan kulüp ile anlaşma için mekik dokunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler…