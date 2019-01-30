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: 'yı bekliyoruz

başkanı , Fulham'ın Fransız forveti 'yı beklediklerini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 23:12
Adil Gevrek: Aboubakar Kamara'yı bekliyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, prensip anlaşmasına varılan Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'yı beklediklerini söyledi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da prensip anlaşmasına varılan Aboubakar Kamara'nın akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, "Tam kesin değil, bekliyoruz daha bir anlaşma olmadı. Kamara'yı bekliyoruz. Şu anda başka bir transfer yok, sadece bekliyoruz" dedi.

Prensip anlaşmasına varılan Kamara'nın bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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