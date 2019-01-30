Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kiraladı

, 'yu kiraladı

, Yunanistan'ın PAOK kulübünden sağ bek ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 17:31
Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kiraladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli takımın yeni transferi Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan'ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN