‘Başkan her an açıklayabilir’

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çeyrek final biletini aldıktan sonra sıcağı sıcağına a SPOR'a konuştu ve transfer gündemini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Forvet transferinde ümit var. İki gün daha herkes sabretsin. Son düzlüğe güzel şeylerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. Pazar gecesi yaptığımız toplantıdan sonra hep beraber daha ciddi, daha sert, sırta vererek çalışıyoruz. Her an başkanın ağzından 'Şununla anlaştık' açıklamasını duyabiliriz. Çok ümitliyim. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız" dedi.Terim: "Çeyrek finale kaldığımız için mutluyum. Daha mutlu olduğum taraf; ilk 11'deki 6 oyuncunun akademimizden olmasıydı."