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Ara transferde Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay'ı kadrosuna katan , son dakika golü attı. Transferin bitimine bir gün kala sezon başında da gündeme gelen Dortmund'un Japon yıldızı ile anlaşmaya varıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 00:52
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiralıyor

Beşiktaş çok istediği yıldızı sonunda ikna etti. Sezon başında siyah-beyazlıların transferi için çok uğraştığı Kagawa transferi bitti. Bu transfer için Borussia Dortmund'a kiralama ücreti ödemeyecek olan Beşiktaş, Japon yıldızı da 6 ay için 1.1 milyon Euro artı bonus verecek.

Kara Kartal sözleşmeye ayrıca satın alma opsiyonu da ekledi. Alman ekibi Dortmun'la yapılan uzun pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro karşılığında sezon sonunda bu futbolcunun bonservisini alabilecek.

Kawaga'ya imza attırmak üzere olan Monaco, Henry'nin yerine Jardim'in göreve gelmesiyle bu transferden vazgeçti. Japon yıldız da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Şu anda Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Kagawa, turnuvanın ardından Türkiye'ye gelecek.

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Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiralıyor
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