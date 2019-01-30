Fenerbahçe-Beşiktaş görüşmelerinde anlaşma sağlandı! Tolgay Arslan...

Fenerbahçe ve Beşiktaş bir süredir Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'yı kapsayan takas için transfer görüşmelerini sürdürüyordu.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli kulüp, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Habere göre Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ın teklif ettiği yıllık ücreti reddetmesinin ardından meydana gelen kriz kısa süre içinde çözüldü ve Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamladı.

Şener Özbayraklı'nın ise Fenerbahçe'de kalacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın 2015'in Ocak ayında Hamburg'dan 450 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Tolgay, bu sezon istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanmış ve 14 Kasım tarihinde siyah beyazlı kulüp tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş kariyerini, forma giydiği 132 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 12 asistle noktalamış oldu.