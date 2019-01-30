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Yeni forvet Diagne için müjdesi! 'dan transfer haberleri - ve Mitroglou geliyor...

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan 'da transfer haberleri üst üste geliyor! Özellikle Galatasaray'da yapılacak forvet transferi konusunda son dakika haberleri oldukça konuşuluyor. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı ile anlaştı! Kasımpaşa ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'da teklif 11 milyon €'ya kadar çıkarıldı. Diagne dışında Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ve için de girişimlerde sona gelindi! İşte Galatasaray'daki transfer operasyonunun detayları...

Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:48
Yeni forvet Diagne için son dakika müjdesi! Galatasaray'dan transfer haberleri - Emre Mor ve Mitroglou geliyor...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER ATAĞI! DİAGNE İMZALIYOR...

Devre arası transfer dönemi yarın gece yarısı sona eriyor. 'da forvet transferi yine son güne mi kalacak? Sezon başında Gomis'i Araplara satan Galatasaray'da forvet konusunda düğüm çözülüyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 gol atan Mbiaye Diagne, Galatasaray'ın yeni forveti olacak! Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Kasımpaşa kulübü sahibi Turgay Ciner'in yaptığı görüşmede mutlu son çıktı ve Diagne, Galatasaray'a transfer oldu! İşte transfer operasyonunun detayları ve için...

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Yeni forvet Diagne için son dakika müjdesi! Galatasaray'dan transfer haberleri - Emre Mor ve Mitroglou geliyor...
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