Yeni forvet Diagne için son dakika müjdesi! Galatasaray'dan transfer haberleri - Emre Mor ve Mitroglou geliyor...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER ATAĞI! DİAGNE İMZALIYOR...

Devre arası transfer dönemi yarın gece yarısı sona eriyor. Galatasaray'da forvet transferi yine son güne mi kalacak? Sezon başında Gomis'i Araplara satan Galatasaray'da forvet konusunda düğüm çözülüyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 gol atan Mbiaye Diagne, Galatasaray'ın yeni forveti olacak! Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Kasımpaşa kulübü sahibi Turgay Ciner'in yaptığı görüşmede mutlu son çıktı ve Diagne, Galatasaray'a transfer oldu! İşte son dakika transfer operasyonunun detayları ve Emre Mor için...