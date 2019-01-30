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Jose Sosa: Oynarım

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Jose Sosa: Oynarım
Ligin ilk yarısında 16 Aralık'ta oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Ankaragücü maçıyla takıma dönmek istiyor. Kendisine verilen programı harfiyen uygulayan ve tedavi süreci kısalan Arjantinli yıldız, "Oynarım" dedi ancak sağlık ekibi futbolcuyu bir hafta daha dinlendirip, Galatasaray maçına tam olarak hazır hale getirmek istiyor. Sosa'nın A.Gücü maçında forma giyip giymeyeceği maç günü netlik kazanacak.

KÜÇÜK KARDEŞİ BÖYLE KUTLADI
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı dün 22 yaşına girdi. Sosa, takım arkadaşını, "Doğum günün kutlu olsun küçük kardeşim" mesajıyla kutladı.
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Jose Sosa: Oynarım
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