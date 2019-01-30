Jose Sosa: Oynarım

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk yarısındasakatlanan Sosa,Ankaragücü maçıyla takımadönmek istiyor. Kendisine verilenprogramı harfiyen uygulayanve tedavi süreci kısalanArjantinli yıldız,dedi ancak sağlık ekibi futbolcuyubir hafta daha dinlendirip,Sosa'nın A.Gücü maçındaforma giyip giymeyeceği maçgünü netlik kazanacak.Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı dün 22 yaşına girdi. Sosa, takım arkadaşını, "Doğum günün kutlu olsun küçük kardeşim" mesajıyla kutladı.