Jose Sosa: Oynarım

Ligin ilk yarısında 16 Aralık'ta oynanan Beşiktaş maçında
sakatlanan Sosa,
Ankaragücü maçıyla takıma
dönmek istiyor. Kendisine verilen
programı harfiyen uygulayan
ve tedavi süreci kısalan
Arjantinli yıldız, "Oynarım"
dedi ancak sağlık ekibi futbolcuyu
bir hafta daha dinlendirip, Galatasaray maçına tam olarak hazır hale getirmek istiyor.
Sosa'nın A.Gücü maçında
forma giyip giymeyeceği maç
günü netlik kazanacak. KÜÇÜK KARDEŞİ BÖYLE KUTLADI
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı dün 22 yaşına girdi. Sosa, takım arkadaşını, "Doğum günün kutlu olsun küçük kardeşim" mesajıyla kutladı.