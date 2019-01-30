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Juve’yi 8’e katladı

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Juve’yi 8’e katladı
Araştırma şirketi KPMG Football Benchmark, dünyanın en başarılı futbolcuları ve futbol takımlarının sosyal medyadaki 'başarılarını' inceledi. Ronaldo, sosyal medyada 229 milyonu bulan takipçi sayısıyla kariyerini sürdürdüğü Juventus'u 8'e katladı. Takımlar arasında birinciliği 99 milyon takipçiyle Real Madrid aldı. Türkiye'den ise 8 milyon takipçili G.Saray ile 6 milyon takipçili F.Bahçe listede yer aldı. En popüler futbolcular G.Saray kalecisi Muslera (2 milyon) ve F.Bahçe'den ayrılması beklenen Slimani (1 milyon) oldu.
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Juve’yi 8’e katladı
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