Juve’yi 8’e katladı

BUGÜN NELER OLDU

Araştırma şirketi KPMG Football Benchmark, dünyanın en başarılı futbolcuları ve futbol takımlarının sosyal medyadaki 'başarılarını' inceledi.Takımlar arasında birinciliğiTürkiye'den ise 8 milyon takipçili G.Saray ile 6 milyon takipçili F.Bahçe listede yer aldı.