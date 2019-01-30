Mbaye Diagne bugün imzalıyor

Galatasaraylı taraftarların hücum hattına yapılacak takviyeler için slogan haline getirdiği, "Transferler nerede?"
sorusu nihayet yanıtını buldu… En az bir, mümkünse iki forvet almayı planlayan sarı-kırmızılılar, 20 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Mbaye Diagne için dün gün boyu Kasımpaşa ile kıran kırana pazarlık yaptı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ciner Grubu Başkanı ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile bu transferi nihayete erdirmek amacıyla bir araya geldi. EREN'İN MAAŞINI YÜKSEK BULDULAR
Lacivert-beyazlı kulüp, pazarlığı 15 milyon Euro ile açtı... Aslan ise 9 milyon Euro'nun yanı sıra kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'u teklif etti. Kasımpaşa, Eren önerisini oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle kabul etmedi. Galatasaray yönetimi, son olarak masaya 10 milyon Euro, lig şampiyonluğuna bağlı olarak bonus ve Diagne'nin bir sonraki satışından pay önerilerini getirdi. Lacivert-beyazlılar, bonservis ücretinin peşin ödenmesi şartı ile sarı-kırmızılı idarecinin son teklifini kabul etti.
Transferin bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor. KAP BİLDİRİMİ GOMİS'TEN!
Ayrılığı ile Galatasaray'ın canını fazlasıyla yakan Gomis, forvet için isyan bayrağını çeken sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. İstanbul'a gelen ve Galatasaray'ın gündemindeki Diagne ile gününü geçiren Senegal asıllı Fransız santrfor, Senegalli Diagne'nin Galatasaray'a imza atacağını gece 01.30'da Instagram hesabından duyurdu. Gomis, Diagne ile çektirdiği fotoğrafı, şu not eşliğinde paylaştı: "Kardeşim Mbaye ile harika bir gün geçirdim. Sezonun ikinci yarısı için şans diliyorum. Galatasaray forması ile bana ait gol rekorunu kırarken seni görmekten çok mutlu olacağım. Rekorlar kırılmak için vardır. En iyi golcü ödülü seni bekliyor."