Mbaye Diagne bugün imzalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaraylı taraftarların hücum hattına yapılacak takviyeler için slogan haline getirdiği,sorusu nihayet yanıtını buldu… En az bir, mümkünse iki forvet almayı planlayan sarı-kırmızılılar, 20 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Mbaye Diagne için dün gün boyu Kasımpaşa ile kıran kırana pazarlık yaptı.Lacivert-beyazlı kulüp, pazarlığı 15 milyon Euro ile açtı... Aslan ise 9 milyon Euro'nun yanı sıra kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'u teklif etti.Transferin bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor.Ayrılığı ile Galatasaray'ın canını fazlasıyla yakan Gomis, forvet için isyan bayrağını çeken sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. İstanbul'a gelen ve Galatasaray'ın gündemindeki Diagne ile gününü geçiren Senegal asıllı Fransız santrfor, Senegalli Diagne'nin Galatasaray'a imza atacağını gece 01.30'da Instagram hesabından duyurdu. Gomis, Diagne ile çektirdiği fotoğrafı, şu not eşliğinde paylaştı: "Kardeşim Mbaye ile harika bir gün geçirdim. Sezonun ikinci yarısı için şans diliyorum. Galatasaray forması ile bana ait gol rekorunu kırarken seni görmekten çok mutlu olacağım. Rekorlar kırılmak için vardır. En iyi golcü ödülü seni bekliyor."