Rakibi direkler

BUGÜN NELER OLDU

Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çok çekiyor…Trabzonspor'un, sezon başından bu yana toplam 14 şutu direkte patladı. Bordomavililer bu karşılaşmalardaTakım 8 maçta 12 puan kaybetti.Teknik direktör Ünal Karaman futbolcularını,Eksik ve sakatların dönmesiyle daha güçlü olacağız" diye konuştu.