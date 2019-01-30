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Rakibi direkler

Bu sezon direklerden çok çeken bordomavililerin hocası mücadeleden memnun

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Rakibi direkler
Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çok çekiyor… Ligin ikinci yarısındaki Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında 2'şer topu direkten dönen Trabzonspor'un, sezon başından bu yana toplam 14 şutu direkte patladı. Bordomavililer bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor, Beşiktaş ile berabere kalırken Göztepe ve Başakşehir'e mağlup oldu. Takım 8 maçta 12 puan kaybetti. İkinci yarıda iki maçta 4 puan kaybı yaşayan Trabzonspor, buna rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarları ve Ünal Karaman'ı memnun etti. Teknik direktör Ünal Karaman futbolcularını, "Benim oyuncumun forması kuru kalmaz. Sahada basmadık yer bırakmayacak kadar koşacaklar ve koşuyorlar da. Eksik ve sakatların dönmesiyle daha güçlü olacağız" diye konuştu.
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Rakibi direkler
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