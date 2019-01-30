Soldado jest yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Malatya maçında iki golle yıldızlaşan Mehmet Ekici,'a özel açıklamalar yaptı. İşte satır başları:iki gol birden atmışlığım var ancak hiç hat-trick yapmamıştım. Normalde takımın penaltıcısı Roberto Soldado. O da hat-trick yapmamı istediği için penaltıyı bana bıraktı. Ne var ki hattrick yapmak kısmet değilmiş.kullanırken üzerimde stres yoktu. Kalecinin sağına sert vurmayı tercih ettim ama kaleci köşeyi doğru tahmin edip çıkardı.hedefim üst üste maçlarda forma giymek ve takıma katkı sağlamak. Bu şekilde camiaya olan borcumu ödeyebilirim.kimin attığı önemli değil. Kim atarsa atsın önemli olan kazanmak.günler geride kaldı. Artık önümüze bakıyoruz. Çok kritik maçlar oynayacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.Bursa maçında kırmızı kart gören Skrtel 3 maçtan men edildi. Erzurum karşılaşmasında takımını yalnız bırakan oyuncu Göztepe ve Kayseri karşılaşmalarında da yok. Başkan Ali Koç'a ise cezaya gerek görülmedi.