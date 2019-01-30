Tolgay bitti bitiyor gibi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, Tolgay Arslan transferi için dün akşam saatlerinde yeniden masaya oturdu.Beşiktaş yönetimi, teklifi değerlendirmeye alacaklarını yarın son kararlarını ileteceklerini Fenerbahçe'ye bildirdi. Siyah-beyazlıların teklife olumlu baktığı, Fenerbahçe'ye 'evet' yanıtı verme olasılığının bir hayli yüksek olduğu ifade edildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şener'in de Beşiktaş'a gitme konusunda prensipte 'Evet' dediği öğrenildi. Transferin bugün itibariyle olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.