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Tolgay bitti bitiyor gibi

F.Bahçe, için ’a son teklifini 1.7 milyon Euro ve Şener olarak iletti. Olumlu yaklaşan ’ın kabul etmesi bekleniyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Tolgay bitti bitiyor gibi
Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, Tolgay Arslan transferi için dün akşam saatlerinde yeniden masaya oturdu. Sarı lacivertliler, 1 milyon 700 bin Euro + Şener teklifini yaparak Beşiktaş'a son sözünü söyledi. Beşiktaş yönetimi, teklifi değerlendirmeye alacaklarını yarın son kararlarını ileteceklerini Fenerbahçe'ye bildirdi. Siyah-beyazlıların teklife olumlu baktığı, Fenerbahçe'ye 'evet' yanıtı verme olasılığının bir hayli yüksek olduğu ifade edildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şener'in de Beşiktaş'a gitme konusunda prensipte 'Evet' dediği öğrenildi. Transferin bugün itibariyle olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
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Tolgay bitti bitiyor gibi
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