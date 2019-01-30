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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur , Fulham’ın santrforu ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun bugün Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 12:39
Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara'ya kavuşuyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'nın transferini bitirmek için İngiltere'ye gitmişti. Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fulham'ın oyuncuyu İngiltere Championship'ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sunup, beklemeye geçmişti. Kulübe güzel haber önceki gece geldi ve Aboubakar Kamara'nın sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılında Amiens'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.

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Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara'ya kavuşuyor
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