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’nda kura günü

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü
Turkuvaz Medya Grubu'nun sporseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Kura çekimini A Spor naklen ekrana getirecek. Kupada çeyrek finaller 5-6-7 Şubat, rövanşları 26-27-28 Şubat; yarı finaller 3 Nisan, rövanşları ise 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER
Akhisarspor
E.Y. Malatyaspor
Göztepe
Hatayspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Ümraniyespor
Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü
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