Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun sporseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Kura çekimini A Spor naklen ekrana getirecek. Kupada çeyrek finaller 5-6-7 Şubat, rövanşları 26-27-28 Şubat; yarı finaller 3 Nisan, rövanşları ise 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.AkhisarsporE.Y. MalatyasporGöztepeHataysporKasımpaşaTrabzonsporÜmraniyesporGalatasaray