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Spor Toto Süper Lig takımlarından , Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'den Jamaikalı forvet 'i kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 21:10
Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Orgill ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirten Orgill, "Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Orgill'in, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza atarken fotoğrafı da paylaşıldı.

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Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde
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