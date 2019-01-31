Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Miha Zajc kimdir? Miha Zajc Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Devre arası döneminin son saatlerine girilirken Fenerbahçe transfer haberleri arasında Miha Zajc de bulunuyor. Empoli forması giyen Sloven oyuncu için Fenerbahçe'nin 6,5 milyon euro ve Salih Uçan'ı önerdiği iddiaları bulunuyor. Transfer haberi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken Zajc hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Miha Zajc kimdir ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

MIHA ZAJC KİMDİR? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Miha Zajc, 1994 yılında Slovenya'da doğdu. 24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Zajc'ın on numara pozisyonunda da forma giymesi Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya transfer oldu.

Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Devre arasında geldiği Empoli ile küme düşen Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının tekrar Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.