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, Diagne'nin yanına Mitroglou'yu getiriyor

yönetimi, ’nın da peşinde olduğu Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1.5 yıllığına kiralamak için Marsilya ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Galatasaray, Diagne'nin yanına Mitroglou'yu getiriyor

Diagne transferini bitiren Galatasaray yönetimi, aradığı ikinci forvet için de çalışmalarını tamamladı ve Marsilya'dan 30 yaşındaki Kostas Mitroglou ile anlaşma sağladı.

Balotelli'yi alan Fransız kulübüne Yunan futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, oyuncuya 1.5 yılda toplam 4.1 milyon Euro ödeyecek. Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica ile Premier Lig takımlarının da peşinde olduğu Mitroglou'nun 'oynama garantisi' alarak sarıkırmızılı kulübe gelmeyi kabul ettiği kaydedildi.

1 MİLYON 750 BİN EURO

Kiralama bedelini Galatasaray açıklamadı. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek. Mitroglou 15 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olmuştu. Yunan basınına göre; Mitroglou yarım sezonda 1 milyon 750 bin Euro alacak.

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Galatasaray, Diagne'nin yanına Mitroglou'yu getiriyor
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