Gençlere iyileştirme sözü

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da öze dönüş politikası ile birliktegibi genç isimler A takımda şans bulmaya başladı. Bu oyuncuların maaşlarının diğerlerine göre çok düşük olması nedeniyle yönetimkararı aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç yıldız adaylarıyla yaptığı görüşmede, "Yeter ki formanın hakkını verin Yusuf ve Abdülkadir gibi hemen maaşınızda düzenleme yaparız." diye konuştu.Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Ankaragücü maçının hazırlıklarına yeniden başladı. İdmana izinli olan Toure ve Hüseyin ile İran Milli Takımı'ndan bugün dönmesi beklenen Majid Hosseini ile Vahid Amiri katılmadı. Tedavisine devam edilen Sosa ise takımdan ayrı olarak salonda çalışmaya devam etti.