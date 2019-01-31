Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi

İşte 'ın teklifinin belgesi

'ın Al Duhail'in Brezilyalı oyuncusu için yaptığı teklifin belgesine SABAH ulaştı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019
İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi

Beşiktaş, Al Duhail'de forma giyen Edmilson Junior için resmi teklif yaptı ancak olumsuz cevap aldı.

SABAH, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi imzasıyla Katar ekibine yollanan yazılı teklife ulaştı. İşte perde arkası: Brezilya asıllı Belçikalı sol açığı 1 buçuk yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, iki taksitte (900 bin Euro+1.8 milyon Euro) ödenmek üzere 2.7 milyon Euro önerdi.

Ayrıca sözleşmeye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu da koyuldu. Ancak Al Duhail cephesi Beşiktaş'tan 5 aylık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep etti. Taraflar anlaşma sağlayamadığı için Edmilson Junior'un transferi gerçekleşmedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! N'Jie, Vida Tolgay Arslan ve Şener...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN