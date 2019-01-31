Luyindama ve Emre sürprizi

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Kanatlara alternatif arayan Galatasaray, Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan Emre Mor'u kiralıyor. 21 yaşındaki milli futbolcunun, Fatih Terim'e haber göndererek, Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiği, Terim'in de transfere onay verdiği öğrenildi. Bu arada sezon başı evrakları yetişmediği için son anda Al-Hilal'e gidemeyen Maicon, Japon ve Çin kulüplerinden gelen caziplere rağmen kalmakta diretti. Standart Liege'in stoperi Luyindama'yı talep eden Terim, Maicon ayrılmasa dahi 25 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncunun mutlaka alınmasını istedi.