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M. Başakşehir, 'u kadrosuna kattı

, transferin son dakikalarında 31 yaşındaki Rus futbolcu kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Kudriashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 01:05
M. Başakşehir, Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Medipol Başakşehir, transferin son dakikalarında savunmaya bir takviye yaptı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fedor Kudriashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin kulübümüze ve Fedor Kudriashov'a hayırlı olmasını temenni eder, Rus futbolcuya başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Sibiryak Bratsk, FK Khimki, Tom Tomsk, Spartak Moskova, Tom Tomsk, Krasnodar, Terek Grozny, Rubin Kazan ve Rostov takımlarında forma giydi. Deneyimli savunmacı 26 kez de Rus Milli Takımı'nda oynadı.

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M. Başakşehir, Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı
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