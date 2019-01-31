Milli Takım’a gidebilirim

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekipteki son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcıdan önemli satır başları şöyle:kurulu bana sözleşme uzatmak istediğini söyledi. Ama resmi bir teklif yapılmadı.Seçim var ve yönetim şu anda bir şey diyemiyor. Mukavelem bittiğince çalışır mıyım, bilemiyorum. Beşiktaş'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur.oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler.5-10 sene kalması lazım başarılı hoca ve takımın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok.ve Roco'nun ayrılma durumu vardı ama ikisi de kalıyor.ile Tolgay anlaşması olmuş.Gelen oyuncu, verdiğimizden fazla alırsa sıkıntı yaşarız.Tolga ile bir problemim olmadı. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.ardından Quaresma'nın gidişi, farklı bir oyun ortaya çıkaracak. Babel mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi.daha fazla katkı bekliyorum. İstediğim seviyede değil.Bu saatten sonra transfer edilecek oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inanmadığını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anki ekonomik şartlarda Quaresma'dan daha iyi bir oyuncu alabileceğimizi düşünmüyorum. Quaresma benimle gelip konuşmadı. Son ana kadar kalır mı, kalmaz mı bilmiyordum. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş."Şenol Güneş, ezeli rakiplerinin yaptığı transferler hakkındaki soruya da, "Diagne'yi herkes ister. Moses da iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam, zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz bize gelse maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para bizde olsa zaten Marcelo'yu bırakmazdık" cevabını verdi. Satılacağı konuşulan Vida konusunu da açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "Vida'nın transferi dün konuşuldu ama olmadı. Hırvat oyuncu bizimle kalacak" değerlendirmesini yaptı.Beşiktaş'ta alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran oyuncular furyasına Gary Medel de katıldı. Uzun süredir maaşını alamayan Şilili yıldız, konuyu hukuki boyuta taşırken gözler siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir tavır takınacağına çevrildi. 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig ekibi West Ham United talip olmuş ve Beşiktaş'a 5 milyon Euro civarında bir teklifle gelmişti. Başkan Fikret Orman ve ekibi ise Inter'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Medel için 10 milyon Euro talep etmişti.