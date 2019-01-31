Milli Takım’a gidebilirim

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekipteki son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcıdan önemli satır başları şöyle: Yönetim
kurulu bana sözleşme uzatmak istediğini söyledi. Ama resmi bir teklif yapılmadı. Yeni mukavele ile ilgili aramızda somut bir konuşma geçmedi.
Seçim var ve yönetim şu anda bir şey diyemiyor. Mukavelem bittiğince çalışır mıyım, bilemiyorum. Beşiktaş'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur. Çok
oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Bu doğru bir şey değil.
5-10 sene kalması lazım başarılı hoca ve takımın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok. Vida
ve Roco'nun ayrılma durumu vardı ama ikisi de kalıyor. Fenerbahçe
ile Tolgay anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama anlaşmaları var.
Gelen oyuncu, verdiğimizden fazla alırsa sıkıntı yaşarız. BABEL MUTLU DEĞİLDİ Benim
Tolga ile bir problemim olmadı. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim. Babel'in
ardından Quaresma'nın gidişi, farklı bir oyun ortaya çıkaracak. Babel mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekiyordu. Ljajic'ten
daha fazla katkı bekliyorum. İstediğim seviyede değil. QUARESMA'DAN İYİSİNİ BULAMAYIZ
Bu saatten sonra transfer edilecek oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inanmadığını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anki ekonomik şartlarda Quaresma'dan daha iyi bir oyuncu alabileceğimizi düşünmüyorum. Quaresma benimle gelip konuşmadı. Son ana kadar kalır mı, kalmaz mı bilmiyordum. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş." ?DİAGNE'Yİ HERKES İSTER
Şenol Güneş, ezeli rakiplerinin yaptığı transferler hakkındaki soruya da, "Diagne'yi herkes ister. Moses da iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam, zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz bize gelse maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para bizde olsa zaten Marcelo'yu bırakmazdık" cevabını verdi. Satılacağı konuşulan Vida konusunu da açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "Vida'nın transferi dün konuşuldu ama olmadı. Hırvat oyuncu bizimle kalacak" değerlendirmesini yaptı. MEDEL DE FIFA'YA BAŞVURDU
Beşiktaş'ta alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran oyuncular furyasına Gary Medel de katıldı. Uzun süredir maaşını alamayan Şilili yıldız, konuyu hukuki boyuta taşırken gözler siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir tavır takınacağına çevrildi. 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig ekibi West Ham United talip olmuş ve Beşiktaş'a 5 milyon Euro civarında bir teklifle gelmişti. Başkan Fikret Orman ve ekibi ise Inter'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Medel için 10 milyon Euro talep etmişti.