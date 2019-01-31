Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

TRANSFERİN DETAYLARI

Beşiktaş ara transfer döneminin bitimine 24 saat kala bombayı patlattı ve Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı. Transferin detayları ortaya çıkarken, siyah-beyazlıların bu futbolcuyu beklenenden daha ucuza kapatması dikkat çekti. Kagawa'yı ikna eden yönetim, Borussia Dortmund'a da kiralama ücreti ödemeyecek. 6 aylığına 1 milyon Euro alacak olan Kagawa'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyuldu. Beşiktaş, sezon sonunda bu futbolcuyu kadrosuna katmak isterse, Alman ekibine 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında transferin bir diğer kilit aktörü ise Japon medya devi Mainichi oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen firmanın yetkilileri, Beşiktaş ile işbirliği anlaşmasına imza atmıştı. İmza töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, kendisine sorulan Kagawa ile ilgili olarak da "Çok beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Japon medya devi Mainichi, Kagawa transferinde etkin bir rol oynarken, Beşiktaş ile yapılan işbirliği çerçevesinde farklı projeler de artık hayata geçecek.

BÜTÇEYİ SARSMADI, GÜNEŞ ONAY VERDİ

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün muhabirlerle yemekte bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer istemediğini yönetime ilettiğini söylemişti. Kulübün ekonomik yapısının çok önemli olduğunu ifade eden Güneş, "Bonservis için para harcamaktansa, bu parayı eldeki oyunculara kullanırız ve en azından elimizdeki isimler gitmez" demişti. Transferin imza aşamasına gelmesinin ardından bilgi verilen Şenol Güneş, anlaşma şartlarını öğrenince, Kagawa transferine onay verdi.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Babel ve Ricardo Quaresma'nın ayrılmasının ardından kanat futbolunu oynamayacak olan Beşiktaş, Kagawa transferinin de tamamlanmasıyla sistemini değiştirecek. Burak Yılmaz'ın takıma dahil olmasından bu yana özellikle Adem Ljajic'i daha etkin kullanmak için antrenmanlarda farklı organizasyonlar deneyen Şenol Güneş, Kagawa'nın da gelmesiyle istediği sistemi takıma daha kolay şekilde uygulatacak.

Japonya'da hazırlık maçı ve kamp

Mainichi ile yapılan işbirliği anlaşmasının ardından Japonya'nın en önemli yıldızlarından birisi olan Kagawa'nın kadroya dahil edilmesiyle birlikte, Uzak Doğu'ya açılma projesinde yol kateden Beşiktaş, ligin bitimiyle birlikte seyahate çıkmaya hazırlanıyor. Yönetim, sezon başı kampı için Uzak Doğu'yu gündemine alırken, Japonya'da yapılacak bir hazırlık maçı da masada. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon öncesinde Beşiktaş, Schalke ile Çin'de hazırlık maçı yapmış ve bu karşılaşmayı 120 milyondan fazla insan izlemişti. Siyah-beyazlı kulübün marka değerini artırmak için bilinirliğini yükseltmeye çalışan Fikret Orman ve yöneticiler, Mainichi ile yapılan işbirliğini daha da ileri noktaya taşımak için harekete geçti.