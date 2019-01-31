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transfer haberleri! Fenerbahçe aradığı santraforu buldu

Süper Lig’in ilk yarısında tarihin en kötü ilk yarı performansını geçiren ve devreyi 17. Sırada tamamlayan , ikinci yarıda işleri ters yöne çevirmek için transfer çalışmalarına ağırlık veren kulüpler arasında bulunuyor. Önce Sadık ve Moses transferleri daha sonra Tolgay ve Serdar Aziz ile kadrosunu güçlendiren kanarya sürpriz bir forveti daha gündemine aldı. Transferin son günü herkesin merakla beklediği forvet transferi ile ilgili gelişmeleri ve Fenerbahçe transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:17
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe aradığı santraforu buldu

transfer haberleri! Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz isimler ortaya atılmaya devam ediyor. Moses, Sadık, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler santrafor transferine çevrildi. Bu sezon forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, yeni bir transfer ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

TEK ENGEL ISLAM SLİMANI!

Transferin son gününde bir forvet oyuncusu ile anlaşması beklenen Fenerbahçe'de en büyük engel Islam Slimani'nin ayrılmak istememesi durumu sarı lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan detaylar arasında bulunuyor. Yönetim Islam Slimani'yi takımdan ayrılması için ikna etme çalışmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin transferin son günü yapması muhtemel forvet transferleri…

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe aradığı santraforu buldu
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