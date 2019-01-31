Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe aradığı santraforu buldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz isimler ortaya atılmaya devam ediyor. Moses, Sadık, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler santrafor transferine çevrildi. Bu sezon forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, yeni bir transfer ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

TEK ENGEL ISLAM SLİMANI!

Transferin son gününde bir forvet oyuncusu ile anlaşması beklenen Fenerbahçe'de en büyük engel Islam Slimani'nin ayrılmak istememesi durumu sarı lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan detaylar arasında bulunuyor. Yönetim Islam Slimani'yi takımdan ayrılması için ikna etme çalışmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin transferin son günü yapması muhtemel forvet transferleri…