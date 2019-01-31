Son dakika: Galatasaray, Diagne'nin fiyatını açıkladı

Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Diagne ise Galatasaray'dan 4,5 yılda toplam 10 milyon 650 bin euro kazanacak. Senegalli futbolcunun sarı kırmızılılara maliyeti toplamda 20 milyon 650 bin euro olacak.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."