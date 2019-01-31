Tolgay 3 milyon Euro'ya Kanarya oldu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, önceki akşam Beşiktaşlı idarecilerle bir araya gelerek, Tolgay Arslan için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve Şener Özbayraklı takasını içeren teklifi masaya getirmişti.Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecekŞener'ın inadını kıramayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadroya katılmasını istediği Tolgay Arslan için yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı: Üç milyon Euro bonservis bedeli...Fenerbahçe'ye önceden söz verdiği bilinen Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın satışına onay vermesi üzerine hak ettiği alacaklardan 300 bin Euro'yu bırakma kararı aldı. Tolgay'ın bugün resmi imzayı atması ve yeni takımıyla ilk idmanına çıkması bekleniyor. Son dönemlerdeBeşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, böylece uzun süre sonra siyah-beyazlı ezeli rakibinden bir futbolcuyu renklerine bağladı.