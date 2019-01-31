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Trezeguet idmanda yer almadı

'a transferi gündemde olan 'nın yıldızı Trezeguet, lacivert beyazlı takımın bugünkü idmanına çıkmadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 15:04
Trezeguet idmanda yer almadı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.

Antrenmana, hafif ağrısı bulunan Trezeguet'nin katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

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Trezeguet idmanda yer almadı
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