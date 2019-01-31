UEFA ile kritik gün

Ara transferde son gün heyecanının yanısıra bugün özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor için kritik bir gün olacak. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri bugün Türkiye'de çok önemli görüşmeler yapacaklar. UEFA heyeti ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelerek, Türk futbolundaki son mali gelişmeleri masaya yatıracak ve Ziraat Bankası ile aracılığı ile yapılacak borç yapılandırması ile ilgili proje hakkında bilgi alacak.

Bu görüşmenin ardından sıra Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılmasının beklendiği toplantıda sarı-lacivertli kulübün uymasının mümkün görünmediği FFP anlaşması kontrol edilecek. Ardından görüşmeler Trabzonspor ile devam edecek. Bordo-mavililer bu görüşmede hem transfer yasağını kaldırmaya çalışacak hem de son ekonomik tabloyu gösterip, Avrupa Kupaları'ndan men cezası almamak için çalışacaklar. UEFA heyetinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş ile de görüşeceği belirtildi.