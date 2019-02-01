11 yabancılı, çift forvetli

Fatih Terim bir önceki G.Saray deneyiminde üst üste iki şampiyonluğa çift forvetle oynayarak ulaşmıştı. Sırasıyla Elmander- Baros, Elmander-Necati, Umut-Burak, Burak-Drogba
ikilisini kullanan Terim'in yeni hücum silahı belli oldu: Diagne- Mitroglou.
Sezona elinde sadece Eren Derdiyok'la girmek zorunda kalan İmparator, Eren'in sakatlığı sonrasında forvetsiz kalmış, Sinan Gümüş ve Onyekuru'yu mecburen bu bölgede denemişti MAİCON ASKIYA ALINACAK
Luyındama transferi ile yabancı sayısı 15'e çıkan G.Saray'da Maicon'un lisansı askıya alınacak. Brezilyalı stoperden transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık olan Çin ve 29 Mart'a kadar transferin sürdüğü Japonya'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi istenecek. Bu arada Maicon dün sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamasında çekilen bir kareyi paylaşıp, "Aşkın sonsuza dek sürecek. Hep beraber teşekkürler tanrım" mesajını verdi. NİL İDMANDA
G.Saray, Alanya maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda minik bir konuk vardı. Fatih Terim kendisini ziyaret eden torunu Nil ile bir süre vakit geçirdi. 300 numaralı formasıyla sahaya çıkan Nil dedesiyle futbol oynadı.