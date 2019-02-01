Boluspor'da 2 imza

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Hep şunu söyledik; Boluspor Kulübü, Türkiye'de ve dünyada itibarı olan bir kulüp. Burada futbol oynayıp giden bütün futbolcular Boluspor'dan övgü ile bahsediyor. Bu Kulüpte oynamış bir Prijovic, Galatasaray'da oynamış Semih Kaya, Vukadin Vukadinovic transferinde yaptığı yorumlarla bu transferde etkili olmuştur. Şampiyon olmayabiliriz ama hiçbir zaman itibarımızından ve dürüstlüğümüzden ödün vermem. Belki taraftarlarımız bizden santrfor bekledi. Biz de bilmediğimiz, inanmadığımız santrafor transferini yapamadık. Bunun en büyük sebebi eski futbolcumuz Rydell Poepon'un gelmek istemesi. Prensipte anlaştık ama maalesef Gazişehir Gaziantep FK üç tane santrfor almasına rağmen bırakmadı. 2 tane santrforumuz var. Özgür Can ve Batuhan. Onlara ben güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.

Matic Fink ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eskiden tanıdığım bir çok arkadaşım ile burada tekrar birlikte olduk. Boluspor'un ne kadar iyi ve potansiyelli bir kulüp olduğunu biliyorum. Bunu daha önceden de biliyordum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımız ve biz hak ettiğimiz yere ulaşacağız" dedi.

Vukadin Vukadinovic, "Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Eski kulübümden Semih Kaya çok iyi bir arkadaşımdır. Gelmeden önce onunla görüştüm. Çok iyi referanslar, çok güzel şeyler duydum. Burada bulunduğum için çok pozitif duygular içerisindeyim. Elimden gelen katkıyı takıma vermek istiyorum. Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.