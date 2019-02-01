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‘Cezayı biz verelim’

Başkanı Demirören, ile yapılan anlaşma için ’ya yaptığı sunumda “Bırakın kulüplerimizi bundan sonra biz cezalandıralım” ifadesini kullandı. UEFA’nın desteğini aldıklarını vurguladı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
‘Cezayı biz verelim’
Kulüplerin mali sorumlulukları konusunda devrim niteliğinde bir yapılandırma hazırlığında olan TFF, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detaylarını UEFA'ya sundu. Başkan Yıldırım Demirören ve ekibinin CFCB Kurulu'na yaptığı sunumda yapılandırma ve yeni finansal fair-play talimatı hakkında bilgiler verildi. Demirören, "Bankalar Birliği'nin kulüplerimizin borçlarını yapılandırmasına paralel olarak biz de yeni finansal fairplay sistemini hayata geçirerek kulüplerimizin sürdürülebilir bir sağlıklı yapı kazanmalarını sağlayacağız. Bırakın kulüplerimizi gerekiyorsa biz cezalandıralım" dedi. Demirören toplantıdan sonra ise "UEFA kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekliyor. Kulüplerimiz de ona göre bakacaklar" ifadesini kullandı.
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