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Defansa

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Defansa Luyindama
Galatasaray transferin son iki gününde bombaları ardı ardına patlattı. Forvet hattını Diagne ve Mitroglou ile güçlendiren Aslan, defansı da Christian Luyindama ile takviye etti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki savunmacı için Standard Liege'e kiralama bedeli olarak 6 aylığına 3 milyon Euro ödeyecek. Kongolu yıldızın satın alma opsiyonunu ise 5 milyon Euro... Kulüp, Lyindama'ya yarım sezon 600 bin Euro ödeyecek. Takım arkadaşlarının 'Bebek' diye hitap ettiği Luyindama kendisini şu sözlerle tanımlıyor: "Hızlıyım, havada güçlüyüm, zekiyim."
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Defansa Luyindama
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