Defansa Luyindama

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray transferin son iki gününde bombaları ardı ardına patlattı.Aslan, defansı da Christian Luyindama ile takviye etti. Sarı-kırmızılılar,Takım arkadaşlarınındiye hitap ettiği Luyindama kendisini şu sözlerle tanımlıyor: