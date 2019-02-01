Defansa Luyindama

Galatasaray transferin son iki gününde bombaları ardı ardına patlattı. Forvet hattını Diagne ve Mitroglou ile güçlendiren
Aslan, defansı da Christian Luyindama ile takviye etti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki savunmacı için Standard Liege'e kiralama bedeli olarak 6 aylığına 3 milyon Euro ödeyecek. Kongolu yıldızın satın alma opsiyonunu ise 5 milyon Euro... Kulüp, Lyindama'ya yarım sezon 600 bin Euro ödeyecek.
Takım arkadaşlarının 'Bebek'
diye hitap ettiği Luyindama kendisini şu sözlerle tanımlıyor: "Hızlıyım, havada güçlüyüm, zekiyim."