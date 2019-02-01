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Devleri parçaladılar

çeyrek finalinde ve Roma hezimete uğrarken, ’de az da olsa kalan şampiyonluk umudunu Bournemouth deplasmanında bıraktı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Devleri parçaladılar
Avrupa'da çarşamba gecesi İtalya Kupası çeyrek finali ve İngiltere Premier Lig'de sansasyonel sonuçlar herkesi şaşırtırken, Juventus, Roma ve Chelsea rakiplerinden toplam 14 gol yiyerek kaybettiler.

JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK
İtalya Ligi lideri Juventus kupada deplasmanda Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu ve elendi. Azzurri d'Italia Stadı'ndaki mücadelede Ronaldolu Juve'ye karşı Atalanta'ya yarı final kapısını açan golleri; 37. dakikada Timothy Castagne ile 39. ve 86. dakikalarda Duvan Zapata kaydetti. Atalanta yarı finalde Fiorentina ile karşılaşacak.

ROMA TAM 7 GOL YEDİ!
Fıorentına ise sahasında Roma'yı 7-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ligde oynanan Torino maçında sakatlanan milli futbolcumuz Cengiz Ünder forma giyemedi. Roma için bu maçta bir başka kayıp, skor 4-1 iken hakeme tükürüp kırmızı kart gören Edin Dzeko oldu.

CHELSEA 4'LÜK OLDU
Premier Lig'de ise zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü. Bournemouth, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etmeyi başardı. Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.
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Devleri parçaladılar
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