Devleri parçaladılar

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da çarşamba gecesi İtalya Kupası çeyrek finali ve İngiltere Premier Lig'de sansasyonel sonuçlar herkesi şaşırtırken, Juventus, Roma ve Chelsea rakiplerinden toplam 14 gol yiyerek kaybettiler.İtalya Ligi lideri Juventus kupada deplasmanda Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu ve elendi. Azzurri d'Italia Stadı'ndaki mücadelede Ronaldolu Juve'ye karşı Atalanta'ya yarı final kapısını açan golleri; 37. dakikada Timothy Castagne ile 39. ve 86. dakikalarda Duvan Zapata kaydetti. Atalanta yarı finalde Fiorentina ile karşılaşacak.Fıorentına ise sahasındaRoma'yı 7-1mağlup ederekyarı finale yükseldi. Ligde oynananTorino maçında sakatlanan milli futbolcumuzCengiz Ünder forma giyemedi.Roma için bu maçta bir başka kayıp,skor 4-1 iken hakeme tükürüp kırmızıkart gören Edin Dzeko oldu.Premier Lig'de ise zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü. Bournemouth, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etmeyi başardı. Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.