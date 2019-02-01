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, Bursa maçına hazırlanıyor

Atiker , Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden transfer edilen Ali Çamdalı da antrenmanda yer aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 17:48
Konyaspor, Bursa maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.

Devre arası transfer döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Çamdalı da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.

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Konyaspor, Bursa maçına hazırlanıyor
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