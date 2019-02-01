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Kupada ile eşleşti

yarı finalinde "" heyecanı yaşanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 17:50
Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

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Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti
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