Son Mohikan Shinji Kagawa

Beşiktaş, Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 29 yaşındaki 10 numara detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah-beyazlılar, Japon yıldızın transferini resmi hesabından, "Welcome to Beşiktaş" diyerek yayınladığı bir video ile duyurdu. Tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin Euro maaş alacağı bildirildi. Kagawa'nın satın alma opsiyonu ise yok...

HANNOVER'I ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Son anda Alman kulübü Hannover devreye girse de Beşiktaş'ı tercih eden Kagawa, transferin ardından yayınladığı video ile "Merhaba Türkiye. En büyük Beşiktaş" mesajını verdi. Hücumda her bölgede görev alan ve bitmek bilmeyen enerjisi ile birlikte taraftarların sevgilisi olan Kagawa, geçtiğimiz günlerde Alman basınına verdiği demeçte "Her şeyi kazanmak isterim, benim doğamda bu var" diyerek ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu da vurgulamıştı.

Dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Kagawa'yı Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı. Yıldız futbolcu, detaylı bir sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attı.

KAGAWA KİMDİR?

17 Mart 1989 doğumlu Shinji Kagawa altyapı eğitimini Kobe NK FC ve FC Miyagi Barcelona'da aldı. 2009 yılında Japon 2. Ligi'nde Crezo Osaka ile gol kralı olduktan sonra 2010'da Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Başarılı performansının ardından 2012'de İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Kagawa, 2014'te 15 milyon Euro karşılığında tekrar Dortmund'a döndü.

- BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK

Beşiktaş'a büyük ikramiye

Ara transferin son gününde Kagawa kalitesinde ve tecrübesinde adam bulmak piyangoda büyük ikramiye kazanmak gibi. Babel'in gidişi sonrasında Burak dışında Beşiktaş'ın skor üretecek ikinci adamı olur. Lakin yarıştığı tek kulvarda 11 puan geride olan Şenol Güneş'in medya ile yaptığı son toplantıdaki açıklamaları büyük bir soru işareti. Büyük takımlar hedefsiz kalmaz şampiyon olamazsan da ikinci olacaksın. Sürekli şikayet ve mazeret ile nereye kadar. Kagawa, işte böyle bir teknik adamın takımına geliyor.