Tolgay Arslan imzayı attı çimleri öptü

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F.Bahçe'de yılan hikâyesine dönen Tolgay Arslan transferi mutlu sonla bitti... Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan transfer etti. Dün sabah saatlerinde 3.5+1 yıllığına imza atan Tolgay, daha sonra Ülker Stadyumu'da sahaya inerek çimleri öptü. Ailesi ile birlikte F.Bahçe bayrağı ile objektiflere poz veren gurbetçi orta saha, FB TV'de şu ifadeleri kullandı: "Kararımı çok önceden vermiştim. Dik duruşumla F.Bahçe ailesine geldim.Yurt dışından da teklifler vardı ama menajerim F.Bahçe'yi söyledi.Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, ağlayacak gibiyim."F.Bahçe'nin sosyal medya hesabı, Tolgay transferini ilginç bir video ile duyurdu. Videoda yer alan WhatsApp üzerinden 'Bizim Takım' isimli grup konuşmasında Tolgay yeni kişi olarak eklendi. Ardından F.Bahçeli futbolcular, gurbetçi oyuncuya 'Hoş geldin' mesajı yazdı. Bir diğer yeni transfer Serdar Aziz'in de 'Hoş geldin, doğru yerdeyiz" diye mesaj atması dikkat çekti.Dikine oynamak isteyen bir takım için gerekli olan becerili oyuncusu yoktu F.Bahçe'nin. Tolgay, pas kalitesi ile ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Takımın tempo problemini ise Moses-Zajc ikilisi giderecek. Başkan Koç, "Gelecek senenin de planını yapıyoruz" derken Sadık ve Serdar transferlerini gerçekleştirdi. Skrtel ve Neustader'in sözleşmesi bitiyor çünkü. Doğru mevkilere, iyi oyuncular aldılar. Şimdi iş; Yanal'ın onları kadroya ve oyuna doğru monte etmesine kaldı. İki sezondur bekleyen takımken şimdi tehdit eder hale geldiler. Eğer Slimani'yi de devreye sokarlarsa keyifli maçlar izletirler.