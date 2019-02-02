8 milyon euro çok ucuz!

BUGÜN NELER OLDU

Flaş bir hamle yaparak Marcao ve Semih Kaya ile güçlendirdiği stoper hattına Christian Luyindama'yı da ekleyen Galatasaray'ın Kongolu takviyesi günün en merak edilen ismi oldu. 3 milyon Euro kiralama bedeli, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonu olan 1.91 metre boyundaki heybetli savunmacının hem özelliklerini hem de transferinin detaylarını Belçika'nın en ünlü ve uluslararası muhabiri olan Kristof Terreur,için değerlendirdi. Terreur'un yorumları şu şekilde;Standard Liege'in taraftarları transferden dolayı hayal kırıklığına uğradı.Bu performansıyla daha büyük liglerden teklifler almasını bekleyebilirdik. Galatasaray'ın önemli bir iş yaptığını söylemeliyim.Stoper olarak Belçika'nın en iyi oyuncusu Luyindama'ydı.Türkiye Ligi'nin sert oyununa adapte olacaktır. Agresifliği gereksiz fauller hediye etmesine yol açabilir.Galatasaray'ın yeni savunmacısı Christian Luyindama, Belçika basınına önemli açıklamalar yaptı. HLN'ye bir röportaj veren Demokratik Kongolu stoper, kaslarının doğal olarak güçlü olduğunu söyleyerek, "Kaslarımı güçlendirmek için bir çalışma yapmıyorum. Doğal hali bu, ihtiyacım yok... Hata yapmaktan korkmam. Hatalar beni daha da güçlendirir. Geçen yıl sahada bir canavar gibiydim" diye konuştu. Bu arada Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, "Belçika kulübüyüz, ekonomik şartları sağlamak adına kararlar alabiliyoruz. Luyindama'nın, bu sezon mükemmel bir oyun gösterdiği doğru. Tabii ki Luyindama'nın kalmasını isterdik" açıklamasını yaptı.Galatasaray'ın, transferin son gününde Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama'nın sarı-kırmızılı renkleri tercih etmesinde Drogba'nın rolünün büyük olduğu anlaşıldı. Kongolu oyuncunun, Galatasaray adına futbolcu izleyen Elmander tarafından kulübe önerildiği, ancak Aslan'ın eski yıldızı Drogba'nın, tecrübeli savunmacıyı ikna ettiği bildirildi.