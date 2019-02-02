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'da dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği ile de yollarını ayırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 00:18
Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
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