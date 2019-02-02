Ali Koç: "Buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşuyor.

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"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Buraya Fenerbahçe'yi hak ettiği yapıya ulaştırmak ve umutlu bir gelecek için bu göreve geldik. Bu, uzun bir yol. Bu yoldaki en büyük gücümüz camiamızın desteğidir.Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değil. İlk 17-18 hafta yaşadıklarımız olağandışı şeylerdi. Umuyorum bu durumdan hızlıca çıkacağız. Bu takım artık rakiplerine psikolojik üstünlük kuracaktır. Ersun hocamızın istekleri doğrultuda, takımımıza 5 yeni transfer yaptık. Bir takviye de santrfor bölgesine yapmak istedik ama gerçekleştiremedik. Önümüzdeki dönemde getirilmesi beklenen yabancı sınırını da göz önünde bulundurarak yerli oyunculara yöneldik Hocamız santrfora transfer istedi ama yapamadık. Sezon sonu yaparız. Bizim gönlümüzde Anadolu'da iki şehir vardır. Biri Sivas, biri Rize. Bu nedenle Aatıf'ı çok teklif olmasına karşın Çaykur Rizespor'a kiraladık. 2 maç bizim için 3 puanın ötesinde. Psikolojik bir eşiği atlattık. Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarından da toplamda 9 puan elde etmek istiyoruz. Ersun hocayla birlikte bu takım ileride şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaktır. UEFA listesinde olmayan oyuncular var. Hocamızın seçimi zor bir seçimdi. Tüm yeni takviyeleri listeye alamadık. Hocamız listeyi açıklayacaktır."