‘Bariyeri aştık’

?Galatasaray'ın yeni transferleri Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama dün ayrı ayrı Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Türk Telekom Stadı'ndaki buluşmada Diagne
, "Bu büyük kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım"
derken, Mitroglou, "Atacağım gol sayısı hakkında asla bir yorumda bulunmam. Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak"
ifadesini kullandı. Luyindama
ise, "Taraftara sevgimi göstermek istiyorum. Bunun için çok çalışacağım"
diye konuştu. Başkan Cengiz de, "Uzun bir yürüyüş, uzun bir maraton... Biraz sıkıntılı, bariyerli! Fakat Galatasaray bariyerleri çok rahat aşar ve aştı"
yorumunu yaptı. RAKİP ALANYA
Ligin ikinci yarısına A.Gücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren G.Saray, ligde bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Alanya'da oynayabilir. Diagne cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Belhanda'nın ise cezası bitti.