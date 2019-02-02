‘Bariyeri aştık’

BUGÜN NELER OLDU

?Galatasaray'ın yeni transferleri Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama dün ayrı ayrı Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Türk Telekom Stadı'ndaki buluşmadaderken,ifadesini kullandı.ise,diye konuştu. Başkan Cengiz de,yorumunu yaptı.Ligin ikinci yarısına A.Gücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren G.Saray, ligde bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Alanya'da oynayabilir. Diagne cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Belhanda'nın ise cezası bitti.