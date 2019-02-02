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armasını hiç öpmedim

armasını öperek tribünleri selamlayan , eski takımına göndermede bulundu: "Türkiye'ye ilk geldiğimde ülkenin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu görmüştüm. Şimdi kendim şahit oldum. Zor günler geçirdim ancak şimdi çok mutluyum. armasını hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi"

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Beşiktaş armasını hiç öpmedim
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, yeni takımıyla ilk kez sahne alırken olay açıklamalar yaptı. Gurbetçi yıldız, karşılaşmadan önce Serdar Aziz'le birlikte tribünleri selamlayıp Fenerbahçe armasını öptü. 64'te oyuna giren Tolgay, maçtan sonra eski takımına ağır göndermelerde bulundu: "Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde ülkenin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu gördüm. Eski oyuncular hep bunu söylerdi. Kendim de buna şahit oldum. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutmayacağım. Zor günler geçirdim ama şimdi çok mutluyum. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Çok doğru bir karar verdim."
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Beşiktaş armasını hiç öpmedim
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