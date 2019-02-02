Beşiktaş armasını hiç öpmedim

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, yeni takımıyla ilk kez sahne alırken olay açıklamalar yaptı. Gurbetçi yıldız, karşılaşmadan önce Serdar Aziz'le birlikte tribünleri selamlayıp Fenerbahçe armasını öptü. 64'te oyuna giren Tolgay, maçtan sonra eski takımına ağır göndermelerde bulundu: "Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde ülkenin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu gördüm. Eski oyuncular hep bunu söylerdi. Kendim de buna şahit oldum.Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi.