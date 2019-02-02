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farkı!

Hollandalı iki teknik adamın yönetiminde çıktığı 15 maçın ilk devrelerinde 7 gol bulup 0.46’lık ortalama yakalayan , yönetiminde ise 5 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak 1.2 ortalamaya ulaştı

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Ersun Yanal farkı!

Fenerbahçe Cocu ve Koeman yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmanın ilk yarılarında 7 gol bularak maç başına 0.46'lık bir ortalama yakalamıştı. 16. hafta itibariyle göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde ise sarı-lacivertlilerin üretkenliği arttı. 5 karşılaşmanın ilk yarılarında 6 gol atıp, 1.2 gol ortalamasına ulaştı. Öte yadan Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üst üste ikinci galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Kazanmak güzel şey. İyi bir hava yakaladık. Takım yavaş yavaş istenilen düzeye geliyor. Yeni transferlerin daha fazla katkı vermeleriyle birlikte daha da iyi olacağız. Galibiyet serimizi devam ettirip, hızla üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

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Ersun Yanal farkı!
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