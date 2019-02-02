Japon harikası Shinji Kagawa

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, 12 yıllık profesyonel kariyeri boyunca önemli işlere imza attı. İşte rakamlarla Kagawa:

1- 400 profesyonel maça çıktı, hiç kırmızı kart görmedi.

2- Bundesliga'da 2, Premier Lig'de ise 1 şampiyonluk yaşadı. 2 kez Almanya Kupası, 1 Asya Kupası, bir de İngiltere Süper Kupası kaldırdı.

3- Asıl mevkii 10 numara olmasına rağmen, forvet, merkez orta saha ve sol kanatta da görev yaptı.

4- 74 farklı takıma karşı skor üretti.

5- 2008-09 sezonunda Japon 2. Ligi'nde gol kralı oldu.

6- Jürgen Kloop, Alex Ferguson, Thomas Tuchel gibi futbol dehalarının yönetiminde 211 maça çıktı.

7- Japonya Milli Takımı formasını 95 kez giydi. 31 gol, 21 asist üretti.

8- 2011 yılında Bundesliga'nın en iyi orta sahası seçildi.

9- Şampiyonlar Ligi'nde 33, Avrupa Ligi'nde 14 maçta forma giydi.

6 gol ve 8 asistle oynadı.







BULUŞMAYI BEKLİYORUM

Beşiktaş'la ilk idmanına çıkan Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarlara seslendi. Japon futbolcu, "Merhaba Beşiktaş ailesi ve taraftarı. Buraya büyük bir istek ve motivasyonla geldim. Takıma yardım etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beşiktaş'ın ateşli seyircisiyle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Haydi Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in, lisansı çıkartılan Kagawa'yı Antalyaspor karşılaşmasında yedek soyunduracağı öğrenildi.



OPSİYON YOK

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Japon yıldız hakkında çıkan spekülasyonlara noktayı koydu ve Kagawa'da opsiyon olmadığını açıkladı.



BİR GÖRÜŞ

Ömer Üründül



Birlikte oynarlar!

Ljajic ve Kagawa'nın 10 numara oynamasını değerlendirir misiniz?

Kagawa, yakından tanıdığımız kalite bir oyuncu. Ancak bu sezon Bundesliga da çok az süre aldı. Bu da şu demektir: Ciddi bir maç eksiği var. Kagawa ile Ljajic''in yapıları aynı görev yerinde uyuşuyor. Forvet arkası ve orta saha. Şenol Güneş, ikisini de birlikte oynattığında bir tanesini sol önde görevlendirebilir. Ama Beşiktaş için en kritik nokta kanat forvettir. Lens'in devamlılığı yok ve fizik açıdan yeterli değil. Babel de gittiğine göre Quaresma mutlaka takımda tutulması gerekiyor. Tabii Beşiktaş için en ciddi handikap puan tablosundaki durumu. Lider Başakşehir ile arasında 11 puan fark var. Önemli transferlerle eksik yönlerini doğru tercihlerle gideren Galatasaray ile de 5 puan. Bu tablo da şampiyonluk şansı çok düşük. Bakalım bundan sonraki kalan 15 maçta Şenol Güneş nasıl bir kadro kurgusu oluşturacak. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Quaresma da devam edecek mi?

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