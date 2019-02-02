Jerome Sadık'ı biçti!

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nin devre arasında Malatyaspor'dan aldığı ve kısa sürede defansta vazgeçilmezi olan Sadık, büyük bir tehlike atlattı. 50. dakikada Jerome'un arkadan yaptığı sert faulle yerde kalan oyuncu, bir süre saha kenarında tedavi edildi ve oyuna döndü. Ancak 67. dakikada devam edemeyerek soyunma odasının yolunu tuttu. Jerome bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü. Sadık'ın durumu bugün netlik kazanacak.Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular arasında en yüksek yüzdeyle pas atan isim Sadık Çiftpınar'dı (%95 - 39/41)Fenerbahçe'de son gün transferlerinden Miha Zajc'ın evrakları maçın başlamasına 24 saat kala TFF'ye verilemediği için Sloven futbolcu, Göztepe maçının kadrosunda yer bulamadı. Zajc'ın gelecek maçlarda Fenerbahçe forması giymesi için önünde bir engel bulunmuyor. Oyuncunun hazır geldiği, Ersun Yanal'ın istemesi halinde önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanında görev yapabileceği belirtildi.F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti şöyle yorumladı: "Kazandıkça özgüveniniz artıyor. Bunu çok özlemiştik. Gelen skorun taraftara, camiaya katkısı oluyor. Moses'in iki yönlü oluşu bizim işimize geliyor. Oyuna giren futbolcuların katkılarından çok memnunum. Takım bizi futbol zevkinden mahrum etmemeli. Transferlerimizin kariyerleri ve yaşları uygun. En üst verimi almaya çalışacağız."Malatya maçında olduğu gibi erken gelen golle tribünleri arkalarına aldılar. Ersun Yanal, büyük bir düzensizliğin içinde düzen kurmaya çalışıyor. Sezon başı yapılan yanlış transferler kadro dışı bırakılanlar ve ara transferde gelenler. Bu kaostan ideal 11 yaratmak için Zenit maçına kadar zamanı var.F.Bahçe,mücadele eden ve koşan bir takım. Bunu kaynayan bir tencereye benzetebiliriz. Mesele Yanal'ın o tencereye hangi malzemeleri atacağına karar vermesi. Dün Isla'nın, Dirar'ın ve Sadık'ın o tencerenin içinde olacağı belli oldu. Moses ve Zajc ise ilerleyen haftalarda buna eklenecek.G.Saray'akarşı 3 topu direkten dönüp 1 penaltı kaçıran Göztepe sanki Kadıköy'e hiç gelmemişti. Orta saha ve forvet bağlantısını kuramadılar. Yasin hamlesi, Jerome'un kırmızı kartı ile anlamsızlaştı. Hakemin, Mehmet Topal'a faul bile yapmamasına rağmen sarı kart çıkarması ise gecenin en garip haliydi.