Kasımpaşa - Sivasspor (CANLI)

Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç saat 16:00'da başldı ve Arda Kardeşler yönetiyor.
beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan maçta Ümit Öztürk VAR olarak görev alıyor.
KASIMPAŞA 1-1 SİVASSPOR
5' Emre Kılınç (Sivasspor)
14' Perica (Kasımpaşa)
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Perica, Koita
SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre Kılınç, Diabate, Kone