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- (CANLI)

ve Demir Grup , 'in 20. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 2.2.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 16:22
Kasımpaşa - Sivasspor (CANLI)

Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç saat 16:00'da başldı ve Arda Kardeşler yönetiyor.

beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan maçta Ümit Öztürk VAR olarak görev alıyor.

KASIMPAŞA 1-1 SİVASSPOR

5' Emre Kılınç (Sivasspor)
14' Perica (Kasımpaşa)

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Perica, Koita

SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre Kılınç, Diabate, Kone

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Kasımpaşa - Sivasspor (CANLI)
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