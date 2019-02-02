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veya yolcusu!

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Ricardo Quaresma ABD veya Çin yolcusu!
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma, ara transfer dönemi sona ermesine rağmen yönetimle yaptığı fesih görüşmelerini sonuçlandıramadı. Porto'ya transferini teknik direktör Sergio Conceiçao'nun onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Portekizli yıldız, gözünü ABD ve Çin liglerine çevirdi. ABD'de transfer dönemi 13 Şubat'ta açılacak. Çin'de ise transfer sezonu 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Quaresma'nın menajerinin iki ülkede görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

ADRİANO HAMLESI!
Brezilya'ya döneceği iddia edilen Adriano, Beşiktaş'ta kaldı. Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan borcunun bir kısmını ödediğini ve oyuncunun Türkiye'de kaldığını yazdı. Sambacının, parasını alamaması halinde kulübü FIFA'ya şikayet etme hakkı olduğu ve bu sayede Santos'a transfer olacağı belirtiliyordu.
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Ricardo Quaresma ABD veya Çin yolcusu!
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