Ricardo Quaresma ABD veya Çin yolcusu!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma, ara transfer dönemi sona ermesine rağmen yönetimle yaptığı fesih görüşmelerini sonuçlandıramadı. Porto'ya transferini teknik direktör Sergio Conceiçao'nun onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Portekizli yıldız, gözünü ABD ve Çin liglerine çevirdi.Quaresma'nın menajerinin iki ülkede görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.Brezilya'ya döneceği iddia edilen Adriano, Beşiktaş'ta kaldı. Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan borcunun bir kısmını ödediğini ve oyuncunun Türkiye'de kaldığını yazdı. Sambacının, parasını alamaması halinde kulübü FIFA'ya şikayet etme hakkı olduğu ve bu sayede Santos'a transfer olacağı belirtiliyordu.