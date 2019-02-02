Seri mutluluk

BUGÜN NELER OLDU

Taraftar takımın ligdeki pozisyonuna bakmadan tam desteğini verince, yeni transferlerle Fenerbahçe ayağa kalktı. Gelecek artık daha aydınlık.Ersun Yanal, eski-yeni, kadro dışı demeden herkesten maksimum faydayı almayı başarıyor. İlk yarıda kadro dışı Dirar ve sezon başından bu yana kayıp olan Benzia takımın en iyi iki ismiydi.F.Bahçe ilk yarıdaki etkili futboluna rağmen ikinci yarıda eksik Göztepe'ye karşı yine önemli bir süre bocaladı. Ersun Yanal'ın bundan sonra yapması gereken delici futbolu ikinci yarılarda belli bölümlerde devam ettirebilmek.Yeni Malatya ve Göztepe gibi iki önemli takımı iç saha avantajıyla mağlup eden Fenerbahçe, şimdi artık yukarılara doğru kement atmak için Kayseri deplasmanında kritik bir sınav verecek.Yeni transfer Moses attığı golle kalitesini gösterdi. Hangi kanatta oynarsa oynasın, enerji katacağı kesin. Dirar da bu kadar formdayken, artık Ayew ve Valbuena'nın işi hayli zor. Tolgay ise takıma girmek için fiziksel sıkıntıyı gidermek zorunda.Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın takıma verdiği güvenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Dirar, "Birlik olmayı başardık. Kötü olduğumuzu biliyoruz, bu durumdan çıkmak için Allah'ın da yardımıyla çalışmayı sürdürüyoruz. Biz büyük bir takımız ve bir büyük takım hiçbir zaman burada olmayı hak etmez, biz de hak etmiyoruz" diye konuştu.Castro'nun, ilk yarıda Benzia'nın göğsüne indirdiği tekmeyi hakem sarı kartla cezalandırırken, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bu karara isyan etti. Hareketin karşılığının kırmızı kart olması gerektiğini savunan sarı-lacivertliler, "Atılması için göğsünde delik mi açılmalıydı", "Bu hareket adam öldürmeye teşebbüstür" diyerek tepkilerini gösterdiler.64. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Benzia bu duruma hiç hoşnut kalmadı. Cezayirli yıldız çıktığı için üzülürken arkadaşları moral verdi. Mehmet Topal sırtını sıvazlarken, Dirar, yanağına bir öpücük kondurdu. Maç sonu da taraftar Benzia'yı tribüne çağırıp alkışladı.Fenerbahçe'de gelenek bozulmadı. Bursa maçında Eljif, Malatya maçında Skrtel, Göztepe karşılaşmasında da Skrtel ve Hasan Ali cezalıydı. Mehmet Topal ise dün gördüğü sarı kartla Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Göztepe maçında taraftar rekoru kırdı. Mücadeleyi statta 40 bin 295 kişi izledi. Bu rakam, sarı-lacivertli ekibin bir Anadolu takımıyla yaptığı karşılaşmada en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.Moses ikinci maçında çektiği ilk şutta golü buldu. Nijeryalı, "Takım için daha çok gol atmak istiyorum" dedi. Gol sevincini ise şöyle anlattı: "Yüzümde bir maske varmış gibi, Batman'mişim gibi hareket yaptım. 'Batman' işini yaparken siz onu göremezsiniz."Bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan ve bir topu direkten dönen Soldado, Ayew'in golünde asist yaptı.Maçtan sonra, 'Kötü günler geride kaldı. Yeter ki kazanalım. Golün önemi yok" dedi.