Transfer yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Son yılların en hızlı kış transfer dönemini geride bırakan Süper Lig ekipleri 88 futbolcu transfer ederken, 80 futbolcu ise yeni kulüplerinin yolunu tuttu.Çok sayıda ismi bedelsiz gönderen kulüplerimizden sadece Bursaspor, Kayseri ve Trabzonspor cezası oldukları için transfer yapamazken, en fazla transferi ise 12 isimle sözleşme imzalayan Ankaragücü gerçekleştirdi. Süper Lig lideri Medipol Başakşehir 7 futbolcu ile kadrosunu takviye ederken, takipçisi Galatasaray 6 isim aldı. Dört futbolcu alan Beşiktaş ise Burak Yılmaz ve Kagawa ile güçlendi. Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Fenerbahçe de 5 transfer ile taraftarını umutlandırmayı başardı.